На главную Рязань Общество В Рязанской области школьники приняли участие в проекте «Робоинженериус – 2019»
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В Рязанской области школьники приняли участие в проекте «Робоинженериус – 2019»

В Ильинской школе Скопинского района для учащихся начальных классов была организована познавательно-развлекательная программа «Робоинженериус -2019».

Школьники и участники объединений дополнительного образования «Компьютерная азбука» и «РОБиКОМ» разделились на команды и выполняли различные конкурсные задания по конструированию, моделированию и программированию.

Так в блоке «Конструкторы» юные инженеры, используя одинаковый набор деталей ЛЕГО, создали уникальных роботов. «Моделисты» разработали инструкцию по сборке движущихся деталей технической модели на основе ременной передачи. «Программисты» работали в онлайн режиме. Не отстали и самые юные участники — «Чертежники». Они украсили импровизированную выставку яркими рисунками забавных роботов.

В завершение мероприятия участники объединения «РОБиКОМ» продемонстрировали авторские модели роботов на базе конструктора EV3.

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