В Рязанской области с начала года произошло более 4 тысяч пожаров

В Рязанской области с начала 2019 года произошло 4417 пожаров, на которых погиб 71 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов на пресс-конференции, которая прошла во вторник, 5 ноября.

Также он рассказал, что с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров в жилом секторе с гибелью людей. Причины всегда, практически, одинаковые. В первую очередь, оставление электроприборов и неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнём.

Начальник ГУ МЧС по Рязанской области отметил, что чаще всего люди погибают не от открытого пламени, а от отравления продуктами горения, а условиями в большинстве случаев является состояние сна и состояние алкогольного опьянения.

— В целях защиты жизни людей от пожаров, главное управление МЧС России по Рязанской области проводит комплекс профилактических мероприятий: рейдовые обходы и беседы, — рассказал Сергей Филиппов.

Помните, соблюдение правил безопасного поведения поможет сохранить жизнь.