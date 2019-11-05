В рязанском селе собственник поставил шлагбаум и отрезал проезд к 14 жилым домам

Активисты Народного фронта в Рязанской области обратились в правоохранительные органы и администрацию Спасского района с просьбой решить проблему проезда к 14 домам в селе Никитино. После жалобы местных жителей общественники выезжали на место и зафиксировали, что установленный на дороге шлагбаум мешает транспорту.

Ранее по этой дороге можно было подъехать к домам на улице Набережной и к месту слияния рек Проня и Ока. Позже в селе появились собственники, якобы выкупившие земли, где проходит эта дорога. И в течение этого года каждый из них стал устанавливать свои шлагбаумы, ограничивая друг другу и жителям села доступ к домам.

Альтернативного подъезда к домам нет. Есть размытая грунтовая дорога, которую в период половодья может затопить. Активисты ОНФ проверили альтернативный проезд и зафиксировали полное отсутствие какого-либо покрытия этой дороги.

– Нужно решить, наконец-то, спор по поводу владения старой дорогой, она должна быть открытой и находиться в муниципальной собственности, – заявил по итогам рейда член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.