В Старожиловском районе водитель на «Жигулях» врезался в служебный полицейский автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл на 3-ем километре автодороги Акулово-Старожилово-Пронск. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречку и врезался в служебный автомобиль «Лада» под управлением 39-летнего полицейского.

За рулём «Лады» был старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский», который ехал по служебным делам. Проверка показала, что полицейский был трезв.

Водитель «Жигулей» управлял автомобилем без прав. Ранее он неоднократно нарушал ПДД. У водителя установили признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП водители получили травмы и были госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.