В Рязанской области проходит региональная стажировка участников образовательной программы подготовки управленческих кадров

Министерство труда и соцзащиты населения информирует о том, что представители из 5 субъектов страны, которые принимают участие в региональной стажировке в рамках образовательной программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров, посетили ряд социальных объектов Рязанской области.



Региональная стажировка для слушателей Федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2021 годы)» для высшего уровня резерва управленческих кадров организована ВШГУ РАНХиГС. Она проходит в пяти областях, в том числе Рязанской. Основная цель – поиск решения управленческих задач, которые возникают при реализации нацпроектов в различных регионах России.



В рамках стажировки представители из 5 регионов страны посетили в Рязанской области ряд соцобъектов – участников национального проекта «Демография». Руководители органов федерального и регионального уровня ознакомились с деятельностью комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», Михайловского дома-интерната, а также спортивных учреждений, подведомственных министерству физкультуры и спорта Рязанской области: спортшколы олимпийского резерва «Академия единоборств», Центра спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова», спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский».



Кроме того, участники стажировки побывали в детском технопарке «Кванториум «Дружба». Опыт работы учреждений, направленный на повышение активности детей, психологического здоровья семьи, внедрения стандартов правильного питания, увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, будет учтен при реализации нового федерального проекта «Здоровое поколение».

