В Рязанской области приостанавливают работу фитнес-центров и кинотеатров

В Рязанской области состоялось очередное заседание оперативной группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В последние дни в регион вернулось большое количество граждан из-за границы. Поэтому риск завоза и распространения коронавирусной инфекции сохраняется. В связи с этим было решено приостановить работу частных фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров. Соответствующие распоряжения были даны заместителю Председателя Правительства Рязанской области Роману Петряеву и руководителю Управления Роспотребнадзора по региону Ларисе Сараевой. Отметим, что утром все кинотеатры Рязани работали в штатном режиме.

Ярмарки выходного дня также временно не будут проводиться.

Продолжается бесперебойное обеспечение продукцией торговых точек, в том числе сетевых. Сформированы списки наиболее крупных магазинов районов области, в которые можно организовать поступление товаров от местных поставщиков (443 магазина, в том числе 86 – в г. Рязани). Выявлены потребности торговых площадок для привоза бакалейных товаров от крупных поставщиков.