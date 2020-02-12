В Рязанской области отметят 20-летие подвига десантников 6 роты

В Рязанской области состоятся памятные мероприятия, посвящённые 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. План мероприятий обсуждался на заседании, которое провела первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова.

17 февраля в школе № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича возобновит работу обновленный музей Боевой славы.

23 февраля на Аллее Героев училища ВДВ состоится торжественное открытие бюста капитана 6 роты рязанца Р.В. Соколова.

2 марта на территории 137 гвардейского Рязанского ордена Красной Звезды парашютно-десантного полка состоится центральное мероприятие, в ходе которого запланированы показ фрагментов документальных фильмов о подвиге бойцов 6 роты, концерт военно-музыкальных коллективов, показательные выступления десантников.

Именем Героя России Соколова планируют назвать одну из улиц Рязани. Как отметила глава администрации г. Рязани Елена Сорокина, соответствующее обращение уже направлено в городскую Думу и будет рассмотрено на заседании 27 февраля.