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В Рязанской области обсудили возможный запрет мобильных телефонов в школе


Во вторник, 27 августа, в селе Путятино состоялась педагогическая конференция на тему «Актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования в Путятинском муниципальном районе». В мероприятии принял участие председатель областной Думы Аркадий Фомин. Об этом сообщает сайт Рязанской областной Думы.
В частности, в рамках конференции обсуждался проект партии «Единая Россия» проект «Антибюрократическая учительская инициатива». Аркадий Фомин рассказал, что на базе региональной общественной приёмной состоялось заседание «круглого стола», участники которого выработали предложения по снижению непрофильной нагрузки на учителя, то есть избавления от излишних отчетов, информационных справок, с тем, чтобы педагог мог больше внимания уделять образовательному процессу.
Также председатель облдумы обсудил с педагогами тему использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.
– Вы знаете, что есть социология, которая показывает, что большинство учащихся, педагогов и родителей выступают за ограничение использования, прежде всего мобильных телефонов. Мы все уже привыкли к тому, что все всегда «на связи» и здесь, наверное, нужно будет разработать способы коммуникаций с родителями в каких-то нештатных ситуациях. Могу сказать, что это пока предложения по ограничению носят характер рекомендаций. Необходимо будет оценить эффект этого нововведения, как это скажется на здоровье школьников, на качестве знаний. И здесь многое будет зависеть от того, какое мнение сложится у вас. Также нужно работать с родительским сообществом, чтобы не запретительными мерами, а совместными усилиями добиться ограничения использования телефонов в школе, – сказал Фомин.

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