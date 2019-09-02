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В рязанских школах отметили День знаний

В понедельник, 2 сентября, в школах Рязани и Рязанской области прозвенели первые звонки. Для тысяч мальчишек и девчонок начался учебный год.

Торжественная линейка состоялась и в школе №36 города Рязани. Учеников, педагогов и родителей поздравили директор школы Ольга Филоненко, депутат Рязанской городской Думы Роза Ризатдинова и заместитель начальника управления образования и молодёжной политики Екатерина Пронина. Они пожелали школьникам отличных оценок и хорошего настроения, а педагогам сил и терпения.

Завершился праздник первым звонком, который, по традиции, дали первоклассница и ученик 11 класса.

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