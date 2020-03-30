В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

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В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».



В частности, людей обязали соблюдать социальное дистанцирование. Расстояние между гражданами в общественных местах должно быть не менее 1,5 метров. Исключение составляют поездки в такси.



Также рязанцев обязали не покидать свои дома, если им не нужно идти на работу, не требуется экстренная медицинская помощь. Можно сходить в близлежащий магазин, выгулять животных или вынести мусор. При этом также необходимо соблюдать социальное дистанцирование.



Ограничения не распространяются на сотрудников правоохранительных органов, медиков, Роспотребнадзора. Также некоторым гражданам выдадут специальные пропуска.

