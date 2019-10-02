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Рязань

В Рязани устанавливают металлические ограждения на улицах и перекрёстках


В Рязани устанавливают металлические ограждения на улицах и перекрёстках. Об этом сообщает сайт администрации Рязанской области.
Уже установлено 23 тысячи погонных метров металлического ограждения.
В этом году было демонтировано более 800 погонных метра ограждений, установлено –более 120 метров. Отремонтировано более 100 квадратных метров металлических элементов, покрашено – почти 2 тысячи.
В ближайшее время работы по ремонту и замене ограждений начнутся на улице Дзержинского, затем они будут продолжены на улице Вокзальной.
Также в этом году подрядной организацией будут установлены металлические ограждения общей протяжённостью свыше 2 830 погонных метров на площади Свободы, улицах Свободы, Гагарина, Спортивная, Связи, Грибоедова, Садовая, Чкалова.

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