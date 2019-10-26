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В Рязани прошёл третий общегородской субботник

26 октября в Рязани состоялся третий общегородской субботник, организованный в рамках осеннего месячника по благоустройству. Об этом сообщил сайт администрации города. 

В работах приняло участие более 1 200 человек, привлечено свыше 40 единиц спецтехники, предоставленной муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями и Дирекцией благоустройства города. Общими усилиями с зеленых зон улиц Рязани было убрано более 400 кубометров мусора – твердых бытовых отходов, листвы и сухих веток.

От случайного мусора были очищены зеленые зоны на 12 территориях: Хлебный сквер, Нижний городской сад, зеленые зоны на ул. Черновицкая, ул. Лагерная, ул. Молодцова, Лыбедский бульвар, сквер на ул. Пушкина, а также на улицах Ломоносова, Телевизионная, Гражданская, Высоковольтная, Трудовая.

Как и на прошлой неделе, руководители администрации не только приводили городские территории в порядок, но и отвечали на вопросы, волнующие жителей.

12, 19 и 26 октября в Рязани проведены общегородские субботники. В рамках осеннего месячника по благоустройству приняло участие более 11 000 человек, с зеленых зон улиц Рязани было убрано свыше 20 000 кубометров мусора, к работам привлечено около 1 000 единиц техники.

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