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В Рязани прошёл концерт «Яблочный Спас»

В воскресенье, 18 августа, на танцверанде ЦПКиО состоялся концерт, приуроченный к большому празднику Яблочный Спас.

В этом году его отмечают 19 августа. Церковное название праздника – Преображение Господне. В это время начинают собирать первые урожаи, поэтому день считается Праздником первых плодов или Осенинами.

В этот предпраздничный вечер для рязанцев выступили рязанские артисты: ансамбль «Русский квас», народный ансамбль русской песни «Россияночка», ансамбль народной песни «Никулинка», ансамбль танца «Рада» и певица Ольга Андреева.

 

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