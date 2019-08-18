В Рязани прошёл концерт «Яблочный Спас»

В воскресенье, 18 августа, на танцверанде ЦПКиО состоялся концерт, приуроченный к большому празднику Яблочный Спас.

В этом году его отмечают 19 августа. Церковное название праздника – Преображение Господне. В это время начинают собирать первые урожаи, поэтому день считается Праздником первых плодов или Осенинами.

В этот предпраздничный вечер для рязанцев выступили рязанские артисты: ансамбль «Русский квас», народный ансамбль русской песни «Россияночка», ансамбль народной песни «Никулинка», ансамбль танца «Рада» и певица Ольга Андреева.