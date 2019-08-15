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В Рязани прошла ярмарка изделий народного творчества

В четверг, 15 августа, в рамках II Форума древних городов на Лыбедском бульваре прошла ярмарка изделий народного творчества.

Рязанцы и гости города могли полюбоваться и приобрести различные сувениры, изготовленные руками талантливых мастеров из Рязани, Михайлова, Касимова, Коломны, Донецка, Нижнего Новгорода и других городов.

Одежда, посуда, бижутерия, игрушки, кружева, предметы быта, фарфоровые и глиняные изделия, картины, сувениры – это далеко не полный перечень товаров, представленных на ярмарке.

Также были организованы различные мастер-классы, в которых могли принять участие все желающие. Среди них – роспись пряников, резьба по дереву, изготовление глиняной посуды и игрушек.

Тех, кто не успел посетить ярмарку сегодня, ждут на Лыбедском бульваре в пятницу, 16 августа, с 13.00 до 21.00.

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