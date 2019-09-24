В Рязани презентовали Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи

В четверг, 19 сентября, в Рязани состоялась презентация волонтерского Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В мероприятии приняли участие старший помощник прокурора области Мария Нетыкс, начальник отдела профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Областного клинического наркологического диспансера» Наталья Зотова, заместитель регионального координатора отряда «Волонтеры – медики» Дарья Сауткина и представители школ города.

Волонтеры принимают активное участие в деятельности по профилактике асоциальных явлений среди молодежи.