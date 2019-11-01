В Рязани подвели итоги выставки стендового моделизма «Забытые сражения»

В пятницу, 1 ноября, в музее-панораме «Герои Брестской крепости» состоялось торжественное подведение итогов выставки стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». 26 участников из Рязани, Пронска и Луховиц оказались лучшими.

Всего на выставку было отобрано более 150 работ. Они представлены в следующих номинациях: «Наземная техника», «Авиация», «Миниатюра», «Диорама и виньетки» и «Флот».

В церемонии награждения принял участие исполняющий обязанности министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков.

— На мой взгляд, нет более прямой дороги к патриотизму, чем через стендовый моделизм, потому что он, как и сама история предполагает точность. Примите от меня глубокую благодарность за ваш патриотический труд и воспитание молодежи, которую мы с огромной радостью здесь видим, — поделился Иван Ушаков.