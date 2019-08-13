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В Рязани отметили День Военно-Воздушных Сил России

В понедельник, 12 августа, в Рязани отметили День Военно-Воздушных Сил России. Традиционный праздник состоялся на рязанском аэродроме Дягилево, сообщает сайт администрации.

Программа мероприятий началась с митинга в честь 107-й годовщины Военно-Воздушных Сил и Воздушного флота России. Торжества посетили представители власти города и области, военнослужащие 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, 203-го отдельного гвардейского авиационного полка самолетов-заправщиков, жители и гости Рязани.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поздравил военнослужащих дягилевского летного центра с годовщиной Военно-Воздушных Сил России.

– Быть военным летчиком – это призвание и большая честь. Мы всегда гордились своими пилотами. Небо России защищают бесстрашные люди, верные своему делу и героической памяти своих предшественников, – отметил Бурмистров.

В рамках праздника состоялось торжественное награждение летного и инженерно-технического состава дягилевского центра.

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