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В Рязани обсудили вопросы модернизации сфер городского хозяйства

В минувшую пятницу в городской администрации состоялось совещание по вопросу модернизации сфер городского хозяйства. В нём приняли участие профильный заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий, представители Региональной энергетической комиссии Рязанской области, а также АО «Промышленные технологии» и ООО «ЭнергоАльянс», являющиеся дочерними структурами Государственной Корпорации «Ростех».

Участники совещания за круглым столом обсудили возможность внедрения передовых решений для нужд электросетевого хозяйства и ЖКХ, создание интеллектуальных энергетических систем и внедрение автоматизированных систем управления хозяйством на основе концепций «умный город» и «безопасный город».

Как отметил Генеральный директор АО «Промышленные технологии» Иван Иванов, «создание интеллектуальных энергетических систем позволит получить значительные экономические и социальные эффекты при их эксплуатации».

На встрече был представлен проект, где шла речь о возможности внедрения сбора и оперативного анализа актуальных данных о состоянии окружающей среды и мониторинга состояния экологически опасных объектов, сообщает сайт администрации города. Ещё один проект касался автоматизированной информационной системы контроля выполнения регламентов в сфере ЖКХ.

«Источниками финансирования проектов могут стать частные инвестиции, привлекаемые на основе принципов государственно-частного партнерства, а также участие в федеральной программе по формированию комфортной городской среды», – подчеркнул Владимир Бурмистров.

Все прозвучавшие в ходе встречи вопросы и предложения были внесены в протокол и будут рассмотрены в администрации города Рязани.

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