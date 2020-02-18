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В Рязани обсудили поправки в закон о господдержке инвестиционной деятельности в регионе

Во вторник, 18 февраля состоялось заседание правительства Рязанской области. Его провёл глава региона Николай Любимов.

Участники заседания одобрили изменения в региональный закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Рязанской области. Поправки формируют правовые основания для предоставления организациям-участникам в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» инвестиционного налогового вычета. Также в законопроекте определен объем инвестиций, дающий право на получение такой господдержки, – в размере не менее 50 млн. рублей, уточнены приоритетные направления инвестиционного развития с учетом общероссийского классификатора видов экономической деятельности, документов стратегического планирования.

Николай Любимов отметил, что предусмотренные меры направлены на реализацию задач Послания Президента России Федеральному Собранию РФ, касающихся создания благоприятного климата для работы бизнеса.

– Надо использовать эти инструменты для того, чтобы улучшать инвестиционный климат в нашей области, – сказал глава региона. – Прошу проинформировать бизнес обо всех новациях и возможностях данного закона с тем, чтобы этими инструментами можно было пользоваться тем, кому они удобны.

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