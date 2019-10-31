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В Рязани наградили работников сельского хозяйства

В четверг, 31 октября, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия состоялось торжественное мероприятие, на котором лучшим работникам агропромышленного комплекса Рязанской области вручили свидетельства о занесении на Доску Почёта.

— Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим наше традиционное праздничное мероприятие. Эта короткая торжественная церемония результат огромного ежедневного труда. Успехи, которых мы добиваемся в нашем сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности это не только инвестиции, передовые технологии, погодные условия, в первую очередь, это люди! И сегодня мы говорим вам спасибо, — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

На Доску Почёта занесено 15 лучших трудовых коллективов и 75 работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Кроме того, рязанцев наградили благодарностями министерства сельского хозяйства РФ, почетной грамотой и памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».

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