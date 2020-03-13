В Рязани действует «горячая линия» по коронавирусу

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области организовало «горячую линию» по вопросам коронавирусной инфекции.



Информацию о месте, датах пребывания и возвращения, а также иную информацию вы можете сообщить по следующим телефонам:

(4912) 92-98-50, 92-98-30, 8 (800) 100-22-62 (в будни: с 09.00 до 18.00)

(4912) 92-98-07 (в выходные и праздничные дни: с 09.00 до 15.00).



Телефон «Горячей линии» Роспотребнадзора для связи с переводчиком с китайского языка по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (800) 555-49-43.

