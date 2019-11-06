В Рязань приехал оперный певец Алессандро Сафина

В четверг, 7 ноября, на сцене Рязанской филармонии выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина. Он выступит в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Оперный певец Алессандро Сафина стал всемирно известен после участия в концерте «The Night Of The Proms». Россиянам он полюбился после исполнения композиции «Luna» к сериалу «Клон».

Сегодня на счету Алессандро пять альбомов и гастроли по всему миру. За последние пять лет певец неоднократно выступал в России и даже участвовал в популярных телевизионных программах «Вечерний Ургант» и «Призрак оперы», на музыкальных фестивалях «Новая Волна» в Сочи и «Жара» в Баку.

Сегодня Алессандро уже приехал в Рязань и готовится ко встрече с нашим зрителем. События такого уровня происходят в нашем городе нечасто. Билеты на концерт ещё можно приобрести со скидкой 20%.