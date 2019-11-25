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В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга

На открытие проекта «Рязань-Новогодняя столица» приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом глава администрации города Рязани Елена Сорокина рассказала во ходе встречи с жителями Железнодорожного района.

Старт проекта намечен на субботу, 7 декабря. Именно в этот день главный зимний волшебник посетит Рязань. А уже на следующий день, 8 декабря, в Лесопарке начнёт работать Новогодняя деревня.

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14 декабря на площади Ленина в Рязани состоится грандиозное спортивное шоу. Участие в нём примут спортсмены-экстремальщики со всей страны.

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