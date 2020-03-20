В работу рязанских вокзалов внесли изменения в связи с карантином

Владельцам зданий рязанских вокзалов предписано обеспечить зонирование помещений для разведения потоков пассажиров и встречающих их граждан, таким образом, прибывающие из опасных по коронавирусу стран не должны пересекаться с остальными пассажирами.

Соответствующие изменения установлены распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Руководители транспортных организаций должны проинструктировать сотрудников о необходимости проведения санитарной обработки транспортных средств (поручней, ручек, пассажирских сидений) перед выездом на линию и после каждого рейса, а также обеспечить проветривание салона.