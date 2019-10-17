В Правила благоустройства Рязани планируется внести изменения

В среду, 16 октября, в администрации Рязани прошли публичные слушания по вопросу внесения дополнительных пунктов в Правила благоустройства города. Их провёл председатель Комиссии Владимир Бурмистров. Об этом сообщил сайт городской администрации.



Так, в перечень объектов озеленения предложено включить:



— объекты озеленения территорий общего пользования, на которые оформлены землеустроительные дела;



— объекты озеленения территорий общего пользования, требующие оформления землеустроительных дел;



— зоны особо охраняемых территорий, резервируемых Генеральным планом города Рязани, неблагоустроенные территории зеленых насаждений общего пользования, предназначенные для озеленения.



Текст перечня объектов озеленения будет содержать номер объекта, наименование, описание месторасположения, карты (схемы). Полномочия по присвоению наименований объектам озеленения предложено передать администрации Рязани. Перечень объектов озеленения утверждается решением Рязанской городской Думы.



В ходе проведения публичных слушаний возражений по проекту изменений в Правила благоустройства не возникло. От участников публичных слушаний поступили предложения по развитию конкретных зелёных зон. Все предложения будут учтены администрацией Рязани в дальнейшей работе.



Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

