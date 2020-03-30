В понедельник в Рязани состоится родительское онлайн-собрание

7info 2
Новости Рязани

Госжилинспекция Рязанской области сообщила о приостановке проверок

Из-за коронавируса Госжилинспекция Рязанской области временно приостанавливает проверки. Информация об этом появилась в группе ведомства в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области полицейские обнаружили два «резиновых дома»

Сотрудники рязанской полиции пресекли два факта незаконной постановки на учёт иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Одна...
Узнать больше
Новости Рязани

Урожай тепличных овощей в Рязанской области вырос в 14 раз

В 2020 году в России в целом и в Рязанской области в частности планируют собрать рекордный урожай овощей закрытого грунта. Об этом...
Узнать больше
Новости Рязани

Свежие данные о COVID-19 в Рязанской области

На сайте правительства Рязанской области опубликованы свежие данные по коронавирусу в Рязанской области на 8.30 29 марта. В регионе...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанка угрожала убить беременную подругу шампурами

Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани пресекли убийство шампурами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской...
Узнать больше
-

В понедельник, 30 марта, в Рязани состоится родительское онлайн-собрание. Оно будет транслироваться в группе Рязанская область ВКонтакте.

В прямом эфире на вопросы рязанцев ответят министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова.

Рязанцы узнают, как будет организован учебный процесс в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, и получат ответы на самые распространённые вопросы.

Начало трансляции в 17.00.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Новости Рязани
Клиенты ООО «Северная Компания» получили ключи от своих квартир в новом третьем доме, расположенном в жилищном комплексе «Северный». Всего счастливыми обладателями жилья...
Узнать больше

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой

Новости Рязани
В Касимове 60-летний мужчина угрожал убийством 57-летней сестре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.  Конфликтную ситуацию...
Узнать больше

Из-за дезинфекции в Рязани остановят работу общественного транспорта

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, в Рязани будут дезинфицировать улицы. Обработка дорог и тротуаров начнётся в 19.15. В связи с...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уголовное дело было...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

Акценты
На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.  В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления...
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Акценты
Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше

Коронавирус и новые мировые тренды

Акценты
Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой