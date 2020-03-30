В понедельник в Рязани состоится родительское онлайн-собрание

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В понедельник, 30 марта, в Рязани состоится родительское онлайн-собрание. Оно будет транслироваться в группе Рязанская область ВКонтакте.

В прямом эфире на вопросы рязанцев ответят министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова.

Рязанцы узнают, как будет организован учебный процесс в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, и получат ответы на самые распространённые вопросы.

Начало трансляции в 17.00.