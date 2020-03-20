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В Окском заповеднике готовятся к новому сезону размножения журавлей

Малоснежная тёплая зима и ранняя весна очень понравились обитателям Питомника редких видов журавлей Окского заповедника.

Птицам не пришлось пережидать суровые зимние морозы, будучи круглосуточно закрытыми в тёплых помещениях, а быстро растаявший снег не мешает теперь исследовать уличные вольеры на предмет вкусных и полезных беспозвоночных животных. Об этом рассказала научный сотрудник заповедника Татьяна Постельных.

Тёплая погода и увеличение светового дня означает, что скоро у журавлей начнётся сезон размножения. Пары очень активно защищают свою территорию и всё чаще исполняют дуэтом особые журавлиные песни.

В конце марта – начале апреля журавли Питомника начинают строить гнёзда. Для откладки яиц каждая журавлиная семья выбирает, как правило, одно и то же место в вольере, как и в природе, где пара может много лет возвращаться к своему гнезду, сделав лишь «косметический ремонт».

Гнездовой материал у диких журавлей – это, в основном, сухие остатки травянистой и древесной растительности. В Питомнике, где территория поиска природных материалов ограничена, каждую весну сотрудники специально снабжают журавлей сеном. Как и в предыдущие годы, своими запасами с журавлями «поделились» соседи зубры.

Фото Татьяны Постельных

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