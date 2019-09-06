В одном из рязанских детских садов открылась дополнительная группа

Ещё 20 малышей смогут посещать детский сад в селе Новосёлки Рязанского района. Здесь после капитального ремонта открылась дополнительная группа. В новом помещении есть игровые и спальные зоны, раздевалка, установлена мебель и вся необходимая техника.

Глава администрации Рязанского района Наталья Жунева отметила, что в этом году в детских садах района дополнительно создано более 100 мест.

– В рамках реализации национального проекта «Демография» и благодаря поддержке Правительства области в районе увеличивается сеть дошкольных учреждений, создаются дополнительные группы. Уже вторая в этом году начала действовать в Новосёлковском детском саду, – отметила Наталья Жунева.

Как сообщает сайт регионального правительства, в ближайшее время будет введён в эксплуатацию ясли-сад в Дядькове, который рассчитан на малышей от 2 месяцев до 3 лет. В планах также строительство яслей в посёлке Мурмино и селе Поляны.