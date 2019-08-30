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В ночном ДТП в Рязани два человека погибли, трое пострадали

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ночного ДТП в Рязани, в результате которого погибли два человека. 

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 30 августа, в 00.55 у дома №1 на улице Спортивной. Автомобиль «Дэу Нексия» ехал по улице Халтурина в сторону улицы Есенина. Его водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил 45-летнего пешехода, а затем врезался в дерево. Водитель с места происшествия скрылся.

Через некоторое время 23-летнего жителя Рязани, управлявшего автомобилем, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ, наказание по этой статье может составить до 15 лет лишения свободы. Сегодня Советский районный суд Рязани изберёт меру пресечения. Следователи, как обычно бывает в таких случаях в Рязани, будут просить взять молодого человека под арест. 

В результате ночной аварии погибли 23-летний житель Рязани и ещё один пассажир, личность которого устанавливается. Пешехода, а также двух пассажиров иномарки 23 и 26 лет доставили в больницу. Виновник ДТП не пострадал.  

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