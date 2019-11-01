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В Минприроды рассказали, почему побелела река Рака под Рязанью

В Министерстве природопользования Рязанской области рассказали об итогах проверки, проведённой после того, как река Рака в Рязанском районе окрасилась в белый цвет. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в реку попадают стоки с территории ООО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод». Это предприятие относится к I категории и подлежит федеральному экологическому надзору. Поэтому информация о нарушении передана в Росприроднадзор и Природоохранную прокуратуру.

Информация о том, что вода в реке под Рязанью поменяла цвет появилась ранее в социальных сетях.

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