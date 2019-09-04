В Михайловском районе произошло ДТП с пожаром: есть погибший и пострадавшие

Утром в среду, 4 сентября, в 07.45 на 226-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Михайловского района произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.



Столкнулись автомобиль «Фольксваген Поло» и минивэн, ехавший в сторону города Москвы. После удара машины загорелись.



В ДТП погиб один из пассажиров минивэна, его личность устанавливается. В больницу попали водитель «Фольксвагена» и шесть пассажиров минивэна. Все пострадавшие совершеннолетние.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

