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В четверг в Рязани будут отключать холодную воду

В четверг, 30 января, в Рязани будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим отключат холодную воду на нескольких улицах.

Как сообщает сайт администрации города, отключение продлится с 13.00 до 17.00.

Без воды останутся жители ул. Ленина, д. 3, д. 31, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 12а (д/сад №59), д. 16/65, д. 18/66, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, ул. Газетный переулок, д. 1, д. 2, ул. Вознесенская, д. 56, д. 60, д. 64, д. 64а, д. 63, ул. Урицкого, д. 65, д. 65а, д. 67, д. 69, д. 71/5, д. 64, д. 66, д. 68.

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