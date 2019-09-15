В благотворительном пробеге «Спорт во благо» вместе с рязанцами поучаствовали сказочные персонажи

В воскресенье, 15 сентября, в Лесопарке прошёл ежегодный благотворительный пробег «Спорт во благо». Организатором выступила рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца». В этом году на пятом, юбилейном пробеге собрались взрослые и дети, спортсмены и любители, бизнесмены и опытные атлеты.

«Спорт во благо» — это первый в России спортивный благотворительный проект, который объединяет людей, увлеченных спортом и готовых помогать другим. С 2012 года «Спорт во благо» является Всероссийским проектом в поддержку людей с синдромом Дауна. Это мероприятие стало ежегодным более чем в 15 городах нашей страны и количество их растет с каждым годом.

Встретили участников и гостей пробега традиционные ведущие «Спорта во благо» Юлия Осипова и Кирилл Шишкин.

Затем собравшихся поприветствовала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«мы рады, что в Рязани так много неравнодушных людей, — отметила елена сорокина. — людей, которые могут поделиться своим счастьем и настроением с окружающими. мы хотим, чтобы у наших особенных детей было прекрасное детство, чтобы они могли заниматься любимым видом спорта. мы станем новогодней СТОЛИЦЕЙ 2020 года и верим, что новогодняя столица у нас будет не только весёлой и волшебной, но и обязательно доброй».

Принять участие можно было в нескольких дистанциях: детский забег на 50 метров, корпоративная эстафета (4х300 метров), костюмированный забег (300 метров), детский забег (300 метров), а также в 11:55 дали старт на дистанцию 1, 5 и 10 километров.

Самым зрелищным стал костюмированный забег.

На дистанцию вышли любимые герои детских сказок и мультфильмов. Вот, например, три богатыря — Алёна Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Рядом с ними — храбрый гасконец, самое доброе Сердце, Человек-Паук, мышонок Джерри, Соник Икс…

… и даже Зуб, который представлял самых спортивных стоматологов рязанской клиники семейной стоматологии «Династия».

В этот день никто из участников не остался без памятных призов и отличного настроения. Спорт во благо — это спорт для людей с сердцем. Все средства от пробега пойдут на спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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