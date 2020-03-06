В администрации Скопинского района для сотрудниц приготовили необычный концерт

В преддверии Международного женского дня в администрации Скопинского района прошёл весёлый «капустник», который подготовила для милых дам мужская половина. В этот день для женщин прозвучало много тёплых слов и поздравлений от руководства муниципалитета, а также от «звёзд отечественной эстрады».

– Милые женщины! Примите искренние поздравления! Вы вносите огромный вклад в развитие нашего Скопинского района. И при этом остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливыми матерями и любящими женами, хранительницами домашнего очага. Будьте счастливы и любимы! – обратился к виновницам торжества Александр Боков, глава администрации муниципалитета.