В администрации Рязани подсчитали, сколько будет стоить обеспечение школьников горячим питанием

В среду, 19 февраля, на заседании комитета Рязанской гордумы по социальным вопросам депутаты обсудили готовность городских школ к организации бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов согласно посланию президента.



Как сообщила в своем докладе и. о. начальника управления образования и молодёжной политики Наталья Смирнова, без затрат на закупку посуды, оборудования и мебели только 9 школ готовы обеспечить двухразовым горячим питанием, 25 учреждений – бесплатными обедами, 29 учреждений – бесплатными завтраками.



Именно такие варианты питания рассматриваются администрацией. Кроме приобретения оборудования, мебели и посуды, во многих школах необходим ремонт столовой.



Смирнова отметила, что наиболее сложная ситуация в школах, где для организации бесплатного питания требуется реконструкция или пристройка для столовой. В частности, она потребуется 20 учреждениям для организации двухразового питания. В администрации отмечают, что здания школ №6 и №7 являются памятниками архитектуры, поэтому на их территории нельзя выполнить реконструкцию или пристройку. При этом мощность столовых не позволяет обеспечить питанием всю начальную школу.



В администрации подсчитали, что для организации двухразового горячего питания, обедов и завтраков потребуется 32,2 млн. рублей, 25,4 млн. рублей и 17,1 млн. рублей соответственно.



По итогам обсуждения депутаты решили создать рабочую группу для обсуждения и решения проблем организации питания в школах.

