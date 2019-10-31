УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

31 октября 2019 года

Жители обслуживаемых домов должны определиться: оставить общепринятую схему зимней уборки своих дворов или же сделать выбор в пользу более тщательной и комплексной уборки, изменив условия оплаты за улучшение качества услуги.

Одна из лучших управляющих компаний Рязани готова к предстоящей зиме: в исправном состоянии находится уборочная техника, полностью укомплектован штат дворников, закуплены новые инструменты и реагенты. «Как и в прошлые годы, нынешней зимой сотрудники УЖК «Зеленый сад – Мой дом» будут своевременно и максимально оперативно очищать дворы от выпавших осадков, заботясь о порядке во дворах и безопасном передвижении жильцов», — подтверждает директор управляющей компании Борис Прокопов.

Однако УЖК «Зеленый сад – Мой дом» обращает внимание собственников квартир на такой важный момент. По действующим нормам Постановления Госстроя РФ № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» управляющей компании достаточно убрать снег с тротуаров и проезжей части и оставить сугробы во дворе – на газонах, в местах прогулок. К сожалению, такая стандартная схема зимней уборки вредит зеленым насаждениям, загромождает дворовое пространство, а во время оттепелей и, особенно, весной обилие талой воды непременно вызовет непроходимые разливы. А еще (и это не менее важно для каждого из нас) портит зимнюю обувь. Данная ситуация с уборкой не устраивает ни управляющую компанию, ни жильцов.

На деле проявляя заботу о жителях обслуживаемых домов, УЖК «Зеленый сад – Мой дом» готова убирать снег чаще и вывозить его за пределы дворов. Вместо обычной пескосоляной смеси для ускорения таяния снега и льда, предлагается использование менее вредных специальных реагентов. Все это возможно только при условии привлечения дополнительных людских ресурсов и техники. Разумеется, улучшение качества предоставления услуги по зимней уборке потребует дополнительных затрат. Основную их часть возьмет на себя управляющая компания, оставшуюся часть расходов должны будут возместить собственники квартир.

Много или мало платить ежемесячно с октября по апрель за комфортное и безопасное передвижение в своем дворе 2 рубля 36 копеек за квадратный метр площади собственной квартиры? Ответить на этот вопрос должны сами жильцы. Каждый из них имеет право на принятие любого решения. Только обязательно нужно осознавать, что итоговое общее решение станет обязательным к исполнению для всех.

Общее рождается из частного. УЖК «Зеленый сад – Мой дом» с конца октября текущего года проводит внеочередные общие собрания собственников помещений обслуживаемых домов. На этих собраниях среди прочих важных, поднимается и вопрос о варианте зимней уборки домов. Это, как и другие решения, как говорится, уже назрели.

Желание узнать общее мнение – это одно, а получить его – несколько иное. В п. 3 ст. 45 «Жилищного кодекса Российской Федерации», общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем (50) пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Что же конкретно требуется от жильцов? Нужно высказать свое личное мнение, проявив свою активную жизненную позицию. Это необходимо сделать каждому, ведь от принятых решений зависит текущее и перспективное состояние дома и прилегающей к нему территории. Проводя голосование в очной или заочной форме, УЖК «Зеленый сад – Мой дом» в установленные сроки при условии наличия кворума получит от жильцов решения по вопросам актуальной повестки дня.

Жители домов по улице Космодемьянской, 18, улице Татарской, 69, на Славянском проспекте, 3 и 5, на Первомайском проспекте, дом 76, корп. 1 и 3 уже определились и высказали свою точку зрения – каждый в отдельности и все вместе. В УЖК «Зеленый сад – Мой дом» уверены в том, что принятые решения – реальный шаг к тому, чтобы ситуация в этих домах и вокруг них стала находиться под еще большим контролем собственников квартир. Управляющая компания довольна этим движением вперед, а дома, в которых живут неравнодушные люди, без сомнения, станут еще лучше.

Подробно ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на внеочередных собраниях собственников помещений, а также принять участие в заочной форме голосования можно в офисе компании УЖК «Зеленый сад – Мой дом» по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2. Время работы: с понедельника по пятницу с 8-00 до 19-00 часов, суббота с 10.00 до 17.00. Выходной день – воскресенье. Телефоны для справок: +7 (4912) 77 77 73, +7 (4912) 77 77 74.

Фото Группы компаний «Зеленый сад»