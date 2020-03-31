Установлена административная ответственность за продажу лекарств по завышенным ценам

7info
Новости Рязани

Появилась фейковая информация о бригадах воров, ходящих по квартирам

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила об очередном фейке.  Внимание! В мессенджерах распространяется новый фейк: якобы по квартирам ходят...
Узнать больше
Новости Рязани

В Ряжске водитель отвлёкся и снёс бетонный столб

В понедельник, 30 марта, около двух часов ночи у дома №28 на улице Пожалостина в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше
Новости Рязани

Куда обратиться, чтобы в подъезде дома установили пандус?

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет». На этот раз предлагаем вам...
Узнать больше
Общество

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше
Видео

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше
-

Государственная Дума приняла на пленарном заседании поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил. 

В частности, статья 14.4.2 Кодекса «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств» дополняется новой частью. В ней устанавливается административная ответственность за реализацию лекарств по завышенным ценам. 

– До настоящего время размеры предельных надбавок устанавливались только в отношении лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сегодня был принят закон, который позволяет правительству в случае чрезвычайной ситуации, угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, угрозы эпидемии, устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарственные препараты, не включенные в указанный перечень, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. 

В этой связи вводится специальная административная ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц штраф составит — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для ИП и юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного МРОТ

Власть
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного МРОТ в...
Узнать больше

Установлена административная ответственность за продажу лекарств по завышенным ценам

Власть
Государственная Дума приняла на пленарном заседании поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Узнать больше

Число заражённых коронавирусом в Рязанской области осталось прежним

Новости Рязани
Новых случаев заражения коронавирусом в Рязанской области не выявлено. По данным оперативной группы правительства региона, по состоянию на 13 часов 31 марта...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Новости Рязани
Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

Общество
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного МРОТ

Число заражённых коронавирусом в Рязанской области осталось прежним

Сергей Кравцов: Я надеюсь, что выпускные вечера состоятся