Установлена административная ответственность за продажу лекарств по завышенным ценам

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Государственная Дума приняла на пленарном заседании поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, статья 14.4.2 Кодекса «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств» дополняется новой частью. В ней устанавливается административная ответственность за реализацию лекарств по завышенным ценам.

– До настоящего время размеры предельных надбавок устанавливались только в отношении лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сегодня был принят закон, который позволяет правительству в случае чрезвычайной ситуации, угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, угрозы эпидемии, устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарственные препараты, не включенные в указанный перечень, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

В этой связи вводится специальная административная ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц штраф составит — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для ИП и юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

