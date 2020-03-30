Ушёл из жизни Владимир Морозов

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В воскресенье, 29 марта, ушёл из жизни бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, депутат Рязанской областной Думы 3-го и 4-го созывов Владимир Викторович Морозов.



Информацию о его смерти РИА «7 новостей» подтвердили люди из близкого окружения. Владимир Викторович умер на 60-м году жизни в больнице, куда был доставлен с острой болью в животе.



Кроме руководства Рязанской ГРЭС, Владимир Морозов известен в Рязани и области множеством проектов. В 2004 году Владимир Морозов выдвинул свою кандидатуру на должность Губернатора области Именно по его инициативе было создано РИА «7 новостей», газета «Рязанская семёрка». Он был совладельцем Скопинского стекольного завода, Рязанского комбайнового завода. Поддерживал в регионе партию «Союз правых сил».



Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

