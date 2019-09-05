РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Эту неделю посвятим началу учебного года, а истории станут своеобразными школьными предметами.

История 84. Урок английского языка: королевский размах

Английская королева Елизавета II – знатная рекордсменка. Она дольше всех в истории занимает британский трон – 67 лет, является старейшей женщиной – главой государства, а еще она чаще кого-либо попадала на банкноты разных стран мира. Ее портрет – самое растиражированное изображение, куда там звездам эстрады и политикам!

Впервые «бабушка нации» появилась на денежном знаке, будучи ребенком. В марте 1935 года в Канаде, которая входит в Содружество наций, выпустила в обращение купюру в 20 долларов с юной Елизаветой. За основу художники взяли фотоснимок принцессы работы Марка Аламсона. Все в той же Канаде через два десятилетия появилась целая серия банкнот, с которого смотрела уже коронованная особа. Портрет поместили не по центру, а справа, чтобы при складывании денежного знака пополам он не так сильно затирался.

1 фунт на Ямайке в 1960 году, 5 рупий на Маврикии в 1967, 100 долларов на Каймановых островах в 1974, 1 доллар в Австралии в 1966… Всего художники разных стран использовали около 25 портретов королевы. Неизменным на них оставалось одно – везде монарх слегка улыбается. Заметить эту улыбку сложно разве что на монетах, на которых профиль Елизаветы II также чеканился не раз.

Есть изображения Елизаветы II и на полимерных банкнотах. К примеру, одной из последних в обращение введена купюра в 20 канадских долларов. На ней можно увидеть элегантную пожилую леди, без тиары и других символов королевской власти. Глава Виндзоров не настаивает на полном монархическом параде.