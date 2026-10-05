В Рязани полицейские помогли оперативно доставить в больницу 19-летнюю девушку

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли оперативно доставить в больницу 19-летнюю девушку, которой стало плохо в дороге. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

На стационарном посту ДПС в селе Реткино Рязанского муниципального округа сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения.

К инспекторам подъехал автомобиль «Лада Веста». Водитель обратился к полицейским с просьбой о помощи: в салоне находилась 19-летняя девушка, которой внезапно стало плохо во время поездки, ей требовалась срочная квалифицированная медицинская помощь. Опасаясь задержек в пути, водитель попросил сопроводить автомобиль до лечебного учреждения.

Оценив сложность ситуации, сотрудники Госавтоинспекции оперативно приняли решение о сопровождении. Включив специальные звуковые и световые сигналы на патрульном автомобиле, автоинспекторы обеспечили беспрепятственный и безопасный проезд «Лады Весты» сквозь транспортный поток прямо до здания кардиологического диспансера.

Благодаря оперативным действиям полицейских девушку вовремя передали дежурным врачам. Убедившись, что пациентка находится под наблюдением специалистов и ее жизни ничего не угрожает, экипаж вернулся к несению службы.