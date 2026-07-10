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Транспорт и дороги

На маршруте №241 Рыбное — Рязань выросла стоимость проезда

Алексей Самохин
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С 6 июля 2026 года на автобусном маршруте №241 Рыбное — Рязань изменились тарифы на проезд. Об этом сообщает Rybnoe.net.

По информации, размещённой в салоне маршрутки, стоимость поездки по направлению Рязань — Рыбное теперь составляет 117 рублей. Проезд по маршруту Рязань — Черёмушки обойдётся в 90 рублей, а стоимость проезда в пределах местного сообщения — 40 рублей.

Маршрут №241 остаётся одним из наиболее востребованных направлений для жителей Рыбного, которые ежедневно пользуются им для поездок в Рязань на работу, учёбу, а также по медицинским и бытовым делам.

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