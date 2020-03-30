Суд оштрафовал Тырновский молочный завод

7info
Новости Рязани

В Рязанской области временно прекращают выдачу ряда медицинских справок

С 31 марта в Рязанской области временно прекращается выдача медицинских справок, необходимых для приобретения оружия и получения водительских удостоверений. Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области начал работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса

В Рязани на базе региональной общественной приемной партии 26 марта открылся волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. Основным направлением...
Узнать больше
Новости Рязани

Пропавшая в Рязани девушка нашлась

Пропавшая в Рязани 16-летняя Анастасия Миронова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера». Подробности произошедшего с рязанкой поисковики...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанские следователи начали проверку после появления фейка о коронавирусе ﻿

В Рязанской области организована доследственная проверка после появления в интернете ложной информации. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Узнать больше
Новости Рязани

Аркадий Фомин вручил награды областной Думы

25 марта председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вручил награды регионального парламента. Об этом сообщает сайт облдумы. За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения ценным...
Узнать больше
-

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал на 100 тысяч рублей Тырновский молочный завод. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ноябре 2019 года на предприятии ООО «Тырновский молочный завод» (с. Тырново Шиловского района) специалистами Управления Россельхознадзора был произведен отбор проб пастеризованного молока и кефира. Образцы отправили в Москву,  в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

 По результатам испытаний установлена фальсификация производителем молочной продукции жирами растительного происхождения. Юридическому лицу выдано предписание о необходимости прекращения действия декларации о соответствии.

Кроме того, в отношении ООО «Тырновский молочный завод» Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения. 

Арбитражный суд Рязанской области своим решением от 16 марта признал недобросовестного производителя виновным в нарушении требований технических регламентов и назначил штраф в размере 100 000 рублей.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Новости Рязани
Клиенты ООО «Северная Компания» получили ключи от своих квартир в новом третьем доме, расположенном в жилищном комплексе «Северный». Всего счастливыми обладателями жилья...
Узнать больше

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой

Новости Рязани
В Касимове 60-летний мужчина угрожал убийством 57-летней сестре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.  Конфликтную ситуацию...
Узнать больше

Из-за дезинфекции в Рязани остановят работу общественного транспорта

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, в Рязани будут дезинфицировать улицы. Обработка дорог и тротуаров начнётся в 19.15. В связи с...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уголовное дело было...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

Акценты
На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.  В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления...
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Акценты
Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше

Коронавирус и новые мировые тренды

Акценты
Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой