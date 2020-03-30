Суд оштрафовал Тырновский молочный завод

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Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал на 100 тысяч рублей Тырновский молочный завод. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ноябре 2019 года на предприятии ООО «Тырновский молочный завод» (с. Тырново Шиловского района) специалистами Управления Россельхознадзора был произведен отбор проб пастеризованного молока и кефира. Образцы отправили в Москву, в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

По результатам испытаний установлена фальсификация производителем молочной продукции жирами растительного происхождения. Юридическому лицу выдано предписание о необходимости прекращения действия декларации о соответствии.

Кроме того, в отношении ООО «Тырновский молочный завод» Управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения.

Арбитражный суд Рязанской области своим решением от 16 марта признал недобросовестного производителя виновным в нарушении требований технических регламентов и назначил штраф в размере 100 000 рублей.

