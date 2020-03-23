Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Скорость ветра порывами будет достигать 12-17 метров в секунду. Такой сильный ветер сохранится до конца дня.
Узнать больше
Новости медицины

В новой БСМП начали делать плановые операции

В новой больнице скорой медицинской помощи начали выполнять плановые операции. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. До 17 марта работали только три экстренные операционные,...
Узнать больше
Культура

Рязанец стал голосом Муслима Магомаева в сериале Первого канала

Никита Осин – уроженец Рязани, он принимал участие в проектах «Голос» и «X-factor».
Узнать больше
Новости Рязани

В ДТП на Бирюзова в Рязани пострадала женщина

Травмы в аварии получила пассажирка «Ауди». Медики доставили женщину в больницу.
Узнать больше
Акценты

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше
-

В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Мероприятие прошло в формате стрима. Организаторы и партнёры проекта рассказали, как происходит отбор участников, как будет выглядеть карта и какие объекты попадут на неё.

После завершения пресс-конференции рязанцы смогли принять участие в онлайн-беседе с французским учёным и философом, исследователем истории российской космонавтики Рудольфом Бьераном.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

В Рязанской области количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним

Новости Рязани
Оперативная рабочая группа регионального правительства, противодействующая распространению COVID-19, опубликовала свежие данные об эпидемиологической обстановке в регионе. По данным группы, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся...
Узнать больше

Под Рязанью 18-летний парень без прав устроил серьёзное ДТП

Новости Рязани
В воскресенье, 22 марта, в 00.01 на 284-м километре автодороги Калуга – Тула – Рязань в Рязанском районе случилось ДТП. Об этом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение

Новости Рязани
После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Такой формат работы поручила внедрить минобру Рязанской области оперативная группа по противодействию распространения COVID-19 в регионе.
Узнать больше

В Рязанской области создадут единый кол-центр по вопросам противодействия COVID-19

Новости Рязани
В Рязанской области организуют единый кол-центр, который будет принимать звонки от населения по вопросам борьбы с коронавирусом. Такая задача была поставлена перед...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Музыкальный спектакль «Золотой ключик» 6+

В Рязанской области количество выявленных случаев заболевания коронавирусом остаётся прежним

Под Рязанью 18-летний парень без прав устроил серьёзное ДТП