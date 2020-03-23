Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

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В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Мероприятие прошло в формате стрима. Организаторы и партнёры проекта рассказали, как происходит отбор участников, как будет выглядеть карта и какие объекты попадут на неё.

После завершения пресс-конференции рязанцы смогли принять участие в онлайн-беседе с французским учёным и философом, исследователем истории российской космонавтики Рудольфом Бьераном.