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Стала известна средняя зарплата менеджера по работе с клиентами в Рязани

Средняя зарплата менеджера по работе с клиентами в Рязани составляет 44 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob

Эксперты портала проанализировали зарплаты менеджеров в 70 крупных городах России. Как обычно, самая высокая зарплата в Москве – 75 тысяч рублей в месяц. В Северной столице на 13 тысяч рублей меньше – в Санкт-Петербурге менеджер в среднем зарабатывает 62 тысячи рублей в месяц.

В соседних с Рязанью городах ЦФО ситуация следующая: Тула – 44 тысячи, Владимир – 41 тысяча, Липецк и Тамбов – по 38 тысяч рублей в месяц.

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