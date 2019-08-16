Стала известна средняя зарплата менеджера по работе с клиентами в Рязани

Средняя зарплата менеджера по работе с клиентами в Рязани составляет 44 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.



Эксперты портала проанализировали зарплаты менеджеров в 70 крупных городах России. Как обычно, самая высокая зарплата в Москве – 75 тысяч рублей в месяц. В Северной столице на 13 тысяч рублей меньше – в Санкт-Петербурге менеджер в среднем зарабатывает 62 тысячи рублей в месяц.



В соседних с Рязанью городах ЦФО ситуация следующая: Тула – 44 тысячи, Владимир – 41 тысяча, Липецк и Тамбов – по 38 тысяч рублей в месяц.

