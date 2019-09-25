Стала известна средняя зарплата инженера по ремонту оборудования в Рязани

Инженер по ремонту оборудования в Рязани может рассчитывать на среднюю зарплату в 48 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис по поиску работы Superjob.



Эксперты портала провели анализ зарплатных предложений в 70 крупных городах России. Самые высокие заработки, по традиции, в Москве – 70 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге средняя зарплата инженера по ремонту оборудования составляет 64 тысячи.



Если брать города ЦФО, то там ситуация следующая: Тула – 48 тысяч, Владимир – 46 тысяч, Липецк и Тамбов – 42 тысячи рублей в месяц.

