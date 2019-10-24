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Специальности закрытого филиала института культуры в Рязани хотят перевести в другие вузы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с предложением согласовать открытие профильных направлений подготовки в местных вузах после закрытия в Рязани филиала Московского института культуры. Об этом сообщает ТАСС

Губернатор, слова которого приводит агентство, отметил, что в Рязани были против закрытия филиала, но есть учредитель вуза, который и принимает решение. 

– На это было сложно повлиять, тем более наш филиал закрылся последним из всех его подразделений, – рассказал Любимов.

Письмо в адрес Мединского было направлено на этой неделе. Основные места для студентов предлагается открыть в Рязанском государственном университете имени Есенина. 

Вопрос также обсуждается с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

На данный момент в Рязанском филиале института культуры обучается около 400 студентов. Им, а также преподавателям предложили места в Москве, но не всем это удобно.

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