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История 112. Сожгли финансовую историю: как был уничтожен Вестминстерский дворец?

«9 фунтов 4 шиллинга 4 пенса Фулк Бассет — Уикомской ферме». Эта надпись на простой ивовой палочке, которая хранится в одном из британских музеев, говорит о том, что епископ Бассет взял в долг у короля Генриха III. Такие палочки примерно 20 см длиной назывались «казёнными расписками» и были весьма распространены в Туманном Альбионе.

Вдоль берегов Темзы росло немало ивовых деревьев. Каждое – со своей уникальной структурой. Именно поэтому удалось ввести такие казенные расписки: палочку, на которой записано, кто, кому и сколько должен, расщепляли. У должника оставалась одна половина, у кредитора – другая. Кредитор мог передавать свою часть в качестве оплаты за какой-либо товар, новый собственник был вправе поступить также. В итоге «казенная расписка» становилась отдельной формой расчетов. Потребовать долг можно было в том случае, если одна половина подходила к другой.

К концу XVIII века такая система себя практически изжила. В 1782 парламент заявил, что все документы должны быть на бумаге. Сохранение палочек назвали «устаревшим обычаем», а потому было решено уничтожить уникальные «казенные расписки». Логичный и простой вариант – раздать их сотрудникам для растопки каминов – по неизвестным сегодня причинам отмели. Палочки отнесли в подвал Палаты Лордов, где находились две большие печи. Вот только эти печи были сложены так, чтобы в них сжигали уголь, дающий высокую температуру, но небольшое пламя. Высохшая же ива горела гораздо ярче. В итоге по дымоходам огонь распространился по всему зданию: сгорели Палата лордов, Палата общин и почти весь Вестминстерский дворец.