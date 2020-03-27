Сотрудники полиции проверяют заведения общепита в Рязани

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В пятницу, 27 марта, сотрудники полиции в Рязани проверяют заведения общепита на готовность к соблюдению карантина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, по распоряжению губернатора с субботы кафе, бары и столовые и другие заведения должны прекратить обслуживать посетителей. Работать они теперь будут только по заказам или на вынос. 

Во время проверки полицейские выявили нарушения при торговле алкоголем в кафе на улице Введенской. Возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Виновному может грозить штраф от 20 до 300 тысяч рублей.

По данным полиции, некоторые заведения уже закрылись, не дожидаясь субботы. С работниками остальных проведены беседы. Они рассказали, что работать во время карантина не будут. 

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