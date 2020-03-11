Сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД напомнили студентам правила безопасного поведения в интернете

В рамках акции «Безопасный интернет», организованной Управлением МВД России по Рязанской области и Общественным советом при УМВД России по Рязанской области, представители различных подразделений рязанской полиции напоминают школьникам и студентам о необходимости соблюдении правил безопасности в сети Интернет.



Так, в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П.Павлова сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области рассказали студентам о необходимости соблюдать законы своей страны как в реальной, так и в виртуальной жизни.



Стражи правопорядка объяснили подросткам, что открытая страничка в социальных сетях является публичным заявлением об определенных взглядах на жизнь. Полицейские подробно рассказали студентам о том, какие материалы, размещенные на открытых страницах в социальных сетях являются эктремистскими, и где значится перечень запрещенных к публикации фото-, аудио- и видеоматериалов.



Студенты узнали, что для разместившего на своей странице в соцсети материал экстремистской направленности навсегда закрыты двери в правоохранительные органы, государственные и образовательные учреждения. Полицейские настоятельно порекомендовали юношам и девушкам тщательно готовиться к проверке своих знаний, а не срывать экзамены и проверочные работы и ложными звонками или сообщениями о террористических актах, так как это грозит не только административной, но и уголовной ответственностью.



Акция «Безопасный Интернет» активно проходит в различных образовательных учреждениях на территории Рязанской области.

