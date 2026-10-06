Запертую в квартире рязанку доставили в больницу после вмешательства омбудсмена

В Рязани благодаря оперативному вмешательству омбудсмена и правоохранительных органов была предотвращена трагедия. Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина организовала спасение местной жительницы, которая оказалась в крайне сложной жизненной ситуации и не могла покинуть собственную квартиру.

Информация о происшествии поступила к Наталье Епихиной от журналистов и пользователей социальных сетей. По имеющимся данным, женщина длительное время была заперта в своем жилье и физически не могла открыть входную дверь. Чтобы получить хотя бы минимальную поддержку и продукты питания, ей приходилось обращаться к соседям и случайным прохожим через открытое окно.

Понимая, что ситуация требует немедленного вмешательства, омбудсмен инициировала оперативное реагирование служб.

Наталья Епихина обратилась в УМВД России по Рязанской области с просьбой оказать гражданке необходимую помощь. В результате слаженных действий сотрудников полиции дверь в квартиру удалось вскрыть.

Специалисты получили доступ к помещению, смогли связаться с хозяйкой, оценить ее физическое состояние и определить дальнейший алгоритм действий. Выяснилось, что женщина остро нуждается в квалифицированной медицинской помощи и постоянном уходе.

При непосредственном содействии специалистов Министерства здравоохранения Рязанской области пострадавшую оперативно направили в медицинское учреждение. В настоящее время она находится под наблюдением врачей и получает все необходимое лечение.